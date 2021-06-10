Mesut Özil'den taraftara mesaj: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Mesut Özil, yeni sezon için başarı sözü verdi. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını ve büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Özil, "Fenerbahçe büyük camia, kaçan şampiyonluklara takılacak ve bunun üzüntüsünü yeni sezona taşıyacak durumumuz yok. Her şeye yeniden başlayacağız. Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'den yeni sezon öncesi taraftara mesaj var. Posta'nın aktardığı haberde Mesut'un, "Fenerbahçe büyük camia, kaçan şampiyonluklara takılacak ve bunun üzüntüsünü yeni sezona taşıyacak durumumuz yok. Her şeye yeniden başlayacağız. Umuyorum ki, takım olarak el ele verip, büyük başarılara imza atacağız. Camianın uzun süredir beklediği Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa'da da başarıya koşan bir takım olacağız" ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Devre arasında Fenerbahçe'ye imza atarak gündemi sallayan Mesut, uzun süre futbol oynamadığı için fiziksel olarak kendisini verememişti. Mesut, çıktığı 11 karşılaşmada 1 asist yapabildi. Deneyimli futbolcu, bu sezon takımın beyni olacak.