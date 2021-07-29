Mesut Özil'den mesaj var: Orman yangınlarına neden olacak davranışlardan kaçının
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Mesut Özil'den mesaj var: Orman yangınlarına neden olacak davranışlardan kaçının

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan yangınlardan sonra bir mesaj paylaştı. Özil, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir. İyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan peş peşe orman yangınlarından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteği üzerine kameraların karşısına geçti.

"DERİN BİR NEFES ALIRIM"

Özil paylaştığı mesajda, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den mesaj var: Orman yangınlarına neden olacak davranışlardan kaçının
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