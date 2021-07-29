Mesut Özil'den mesaj var: Orman yangınlarına neden olacak davranışlardan kaçının

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan yangınlardan sonra bir mesaj paylaştı. Özil, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir. İyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.