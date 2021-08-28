Mesut Özil'den çok konuşulacak paylaşım! Manchester City yenilgisinin ardından eski hocasına göndermede bulundu
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Mesut Özil'den çok konuşulacak paylaşım! Manchester City yenilgisinin ardından eski hocasına göndermede bulundu

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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester City'e 5-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldızı eski Arsenalli Mesut Özil, Londra ekibinin hocasına yönelik imalı bir paylaşımda bulundu. Teknik direktör Arteta'nın "Sürece güvenin" sözünü yazarak yanına kırık kalp emojisi koyan Özil'in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, eski takımı Arsenal'in teknik direktörü Arteta'ya yönelik çok konuşulacak bir göndermeye imza attı.

"SÜRECE GÜVENİN"

Arsenal'in Manchester City'e 5-0 yenilmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yapan Özil, eski takımının hocası Arteta'nın daha önce kullandığı "Sürece güvenin" sözünü yazarak yanına kırık kalp emojisi koydu. Paylaşım kısa süre içinde Arsenalli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'den çok konuşulacak paylaşım! Manchester City yenilgisinin ardından eski hocasına göndermede bulundu
Mesut Özil'den çok konuşulacak paylaşım! Manchester City yenilgisinin ardından eski hocasına göndermede bulundu
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
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