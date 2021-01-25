Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'a ve oyuncuya ödenecek rakamları açıkladı. Sarı-lacivertliler İngiliz ekibine sportif sonuçlara göre 1 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mesut ise sezon sonuna kadar ücret almayacak ve yeni sezondan itibaren yıllık 3 milyon euro kazanacak. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni tarihi belli oldu.

Fenerbahçe, Arsenal'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Mesut Özil'in mali detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arsenal'a sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin euro ödeneceğini ve yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Mesut Özil'e ayrıca, kalan 3 yıllık sürede ise sezon başına 3 milyon euro yıllık maaş ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Fenerbahçe, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Mesut Özil'in 27 Ocak Çarşamba günü saat 15: 00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde resmi sözleşmeyi imzalayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15: 00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı