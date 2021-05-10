Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi oldu
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Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi oldu

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Mesut Özil, Ankaragücü karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıktı ve 79 dakika boyunca oyunda kaldı. Dünyaca ünlü yıldız gol ve asist katkısı yapamadı ancak bu maçta tarihe geçecek bir performans sergiledi. Mesut, 37 pas denemesinin tamamında isabet sağladı. 2014-15 sezonundan beri Mesut Özil, her iki alanda da yüzde 100 pas başarısı sağlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Mesut'un asıl dikkat çeken istatistiği ise rakip yarı sahada 28'de 28, hücum bölgesinde ise 21'de 21 pas isabetiyle oynaması oldu. Opta'dan yapılan açıklamaya göre bu alanda detaylı istatistik tutulmaya başlanan 2014-15 sezonundan beri Mesut Özil, her iki alanda da yüzde 100 pas başarısı sağlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK MEMNUN

Tecrübeli orta saha oyuncusunun zaman zaman savunmaya gelip kritik hamleler yapması, ne kadar istekli ve arzulu olduğunu gösterdi. Emre Belözoğlu da her geçen hafta daha iyiye giden Mesut'un performansından son derece memnun. Başarılı oyuncunun kalan iki maçta da yine 11'de olması bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi oldu
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