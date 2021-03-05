Mesu Özil sakat mı? Mesut Özil sakatlandı mı? Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özi'in sahadan çıkarılması sonrası Mesut Özil sakatlandı mı, Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek ve Mesu Özil sakat mı gibi aramalar yapıldı.

Antalyaspor maçının 66. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sakatlığının durumu belli oldu. Mesu Özil sakat mı? Mesut Özil sakatlandı mı? Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

MESUT ÖZİL SAKATLANDI MI?

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.^