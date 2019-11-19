Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?
Arjantin ile Uruguay arasında Tel Aviv'de oynanan dostluk karşılaşmasında sakin yapılarıyla tanınan iki oyuncu; Messi ve Cavani birbirine girdi.
İsrail'in Bloomfield Stadı'nda oynanan Arjantin-Uruguay karşılaşmasının ilk yarısında iki yıldız Messi'ye yapılan bir faul üzerine tartışmaya başladı.
Arjantin'in Ole gazetesinin iddiasına göre; Uruguaylı Edinson Cavani'nin "Kavga etmeye var mısın?" sözüne Messi "Ne zaman istersen" diye yanıt verdi.
TARTIŞMA TÜNELDE DE DEVAM ETTİ
Bu söz dalaşının maçın ardından tünelde de devam ettiği öğrenildi. Suarez'in Uruguaylı vatandaşı Cavani ile Barcelona'dan takım arkadaşı Messi'nin arasına girerek ortamı yumuşattığı belirtildi.
Maç Messi'nin son dakika penaltısı ile 2-2 berabere sonuçlanırken, Uruguay'ın forvetleri Suarez ve Cavani birer gol kaydetti.
Haber Videosu: Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?