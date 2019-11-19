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Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?

Arjantin ile Uruguay arasında Tel Aviv'de oynanan dostluk karşılaşmasında sakin yapılarıyla tanınan iki oyuncu; Messi ve Cavani birbirine girdi.

19.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:34

İsrail'in Bloomfield Stadı'nda oynanan Arjantin-Uruguay karşılaşmasının ilk yarısında iki yıldız Messi'ye yapılan bir faul üzerine tartışmaya başladı.

Arjantin'in Ole gazetesinin iddiasına göre; Uruguaylı Edinson Cavani'nin " etmeye var mısın?" sözüne Messi "Ne zaman istersen" diye yanıt verdi.

TARTIŞMA TÜNELDE DE DEVAM ETTİ

Bu söz dalaşının maçın ardından tünelde de devam ettiği öğrenildi. Suarez'in Uruguaylı vatandaşı Cavani ile Barcelona'dan takım arkadaşı Messi'nin arasına girerek ortamı yumuşattığı belirtildi.

Maç Messi'nin penaltısı ile 2-2 berabere sonuçlanırken, Uruguay'ın forvetleri Suarez ve Cavani birer gol kaydetti.


Haber Videosu: Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?
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