Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı
Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 devirdi, finale yükseldi. Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarken, 36 sayı üreten Meryem Boz, performansı ve mavi saçlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
AMilli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşmaya ise Meryem Boz damga vurdu.
Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansı, final setinin 15-11'lik skorla kazanılmasını sağladı.
Meryem Boz'un bu performansı sosyal medyayı bir anda ayağa kaldırdı. Milli voleybolcu için övgü dolu tweetler atıldı.
İşte Meryem Boz hakkında atılan tweetlerden bazıları;