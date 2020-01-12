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Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı

Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 devirdi, finale yükseldi. Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarken, 36 sayı üreten Meryem Boz, performansı ve mavi saçlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

12.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:49
Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı

AMilli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında 'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşmaya ise Boz damga vurdu.

Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansı, final setinin 15-11'lik skorla kazanılmasını sağladı.

Meryem Boz'un bu performansı sosyal medyayı bir anda ayağa kaldırdı. Milli voleybolcu için övgü dolu tweetler atıldı.

İşte Meryem Boz hakkında atılan tweetlerden bazıları;


Haber Videosu

: Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı
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