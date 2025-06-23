Mertens jübile maçı ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?

Mertens jübile maçı ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?
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Mertens sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Mertens, eski takım arkadaşı Marek Hamsik'in jübile maçında son kez sahaya çıkacak. Peki, Mertens jübile maçı ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens futbolcu kariyeri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Mertens jübile maçı ne zaman, nerede, hangi takımla yapılacak?

MERTENS FUTBOLU BIRAKTI MI?

38 yaşındaki oyuncu, "Sevgili Marek, futbolu bıraktım ama senin için son bir kez kramponlarımı giyeceğim" dedi.

2022 yazında Galatasaray'a imza atan Belçikalı oyuncu, sarı kırmızılı takımda üç sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray ile 134 maça çıkan Mertens, 25 kez fileleri sarstı, 36 gol pası verdi.

MERTENS JÜBİLE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ TAKIMLA YAPILACAK?

Mertens, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak olan Marek Hamsik jübile maçında futbolu bırakacağını açıkladı. Slovak yıldız Marek Hamsik'in veda maçının ise Slovakya'nın başkenti Bratislava'da oynanacağı duyurulmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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