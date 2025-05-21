Mertens evli mi, eşi Katrin Kerkhofs kim? Mertens çocuğu var mı?

Mertens evli mi, eşi Katrin Kerkhofs kim? Mertens çocuğu var mı?
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Mertens evli mi, eşi kim? Mertens çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Mertens evli mi, eşi kim? Mertens çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Mertens de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Mertens evli mi, eşi kim? Mertens çocuğu var mı?

MERTENS EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Eşi : Katrin Kerkhofs

Çocuğu : Ciro

Katrin Kerkhofs, 12 Eylül 1988 tarihinde Belçika'nın Leuven şehrinde dünyaya geldi. 2014 Dünya Kupasında Studio Brussels için Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da canlı yayın ve röportajlar yaptı. 2015 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile dünyaevine girdi. 2016 Avrupa Şampiyonası öncesinde Belçika Milli Takımı oyuncuları ve eşleriyle röportaj yaptığı bir program hazırladı.

Aynı zamanda Hotel Hungaria adlı bir medya şirketinde editör ve araştırmacı olarak çalıştı. Aynı yıl içinde Dancing with the Stars (Yıldızlarla Dans) adında bir dans yarışmasına katıldı. Dans becerileriyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmada finale kadar çıkmayı başarsa da James Cooke'nin ardından ikinci oldu. 2019'da Pedro Elias'ın sunduğu Control Pedro programına düzenli olarak konuk oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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