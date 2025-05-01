Mert Hakan Yandaş neden enfeksiyon kaptı, enfeksiyonu nasıl kaptı? Mert Hakan Yandaş sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe'den, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın ardından, Mert Hakan'ın durumuna dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş neden enfeksiyon kaptı, enfeksiyonu nasıl kaptı? Mert Hakan Yandaş sezonu kapattı mı?

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN ENFEKSİYON KAPTI, ENFEKSİYONU NASIL KAPTI?

Mert Hakan Yandaş'ın, enfeksiyon değerleri düşmeyince hastaneye kaldırılmasına karar verildi.

Sarı lacivertli kulübün sağlık heyetinden alınan onay doğrultusunda, Mert Hakan'ın daha steril bir ortam olduğu için tedavisinin hastanede devam edileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan Sağlık Durumu Bilgilendirmesi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Mert Hakan Yandaş'ın, neden enfeksiyon kaptığı henüz açıklanmadı.

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı: