Mert Hakan Yandaş'ın "Sabaha kadar buradayız" taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu
Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından bir taraftarın "Sabaha kadar buradayız bugün" sözünü taklit ederek izleyenleri kahkahaya boğdu.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş galibiyeti sonrası sosyal medyanın gündemine oturan taraftarın taklidini yaptı.
Sivasspor'un dün gerçekleştirdiği antrenman sonrası taraftarlar, tesislere gelerek futbolculara çeşitli hediyeler verirken, Mert Hakan yaptığı taklitle herkesi kahkahaya boğdu.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Bir Sivasspor taraftarının kameraları görünce sarf ettiği "Sabaha kadar buradayız bugün" sözlerini taklit eden yıldız futbolcunun görüntüsü, sosyal medyada da futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Haber Videosu: Mert Hakan Yandaş'ın Sabaha kadar buradayız taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu
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