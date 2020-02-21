: Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

21.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:30

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Mert Hakan'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ilk kez penaltı atışı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı. Sivasspor'da golü atan Mert Hakan, sevincini Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önünde yaşadı ve bu sevinç sosyal medyada çok konuşuldu. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mert Hakan, Erol Bulut'tan özür diledi.

"GOL SEVİNCİ SIRASINDA GÖZLERİM KAPALIYDI"

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Ben kesinlikle Erol hocaya yapmadım bunu. Kayıplar olunca arkasını dönen bir kesim oldu, bana da eleştiriler oldu. Ben duygusal bir insanım, gol sevinci esnasında gözlerim kapalıydı. Yanlış anlaşıldıysa Erol hoca ve Alanyaspor camiasından özür dilerim." dedi.

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