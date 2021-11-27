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Son dakika haberi! Mert Günok hastaneye götürüldü

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre - Mert Günok hastaneye götürüldü Giresunspor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, ambulansla hastaneye götürüldü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Mert Günok hastaneye götürüldü

İSTANBUL - Giresunspor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, ambulansla hastaneye götürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Joe Champness'in 90. dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların tecrübeli eldiveni Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı. Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi! Mert Günok hastaneye götürüldü

Son dakika haberi! Mert Günok hastaneye götürüldü

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İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor Haberleri

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