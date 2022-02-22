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Mert Çetin ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mert Çetin ilk golünü attı

Kayserispor futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Kayserispor futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Kayserispor'un savunma futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Mert Çetin, Giresunspor ile oynanan maçın 45. dakikasında kafayla gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan Mert, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor'a devre arasında Verona takımında kiralı olarak dahil edilen Mert Çetin bu sezon 4 maçta görev yaptı. - KAYSERİ

Mert Çetin ilk golünü attı

Mert Çetin ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Giresunspor, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Haberler

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