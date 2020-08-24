Roma, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiraladı İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu.

Serie A ekibi Roma'da oynayan milli futbolcu Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu. Başkent ekibi, yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiraladığını duyurdu.

GERİ ALMA OPSİYONU DA VAR

Verona ekibi, sezon sonunda Mert Çetin için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Roma'nın belli bir ücret karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı da bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti. Öte yandan Gençlerbirliği'nden ayrılıp Roma'nın yolunu tutan oyuncu, 2019/20 sezonunda Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giydi.

Kaynak: DHA