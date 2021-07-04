Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor
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Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor

Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'de pilot bölge olarak seçilen bazı belediye tesisleri ile parklarda kullanılan elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanıyor.

Mersin'de pilot bölge olarak seçilen bazı belediye tesisleri ile parklarda kullanılan elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak amacıyla pilot bölge olarak Güven Park'taki tuvaletler ile 5 mahalle mutfağına ve bazı otobüs duraklarına güneş panelleri kuruldu. Kurulan güneş panelleri sayesinde vatandaşın hizmetine açılan yapılar, kendi ürettiği elektriği tüketiyor.

Fen İşleri Dairesi Enerji İşleri Şube Müdürlüğünde görevli enerji sistemleri mühendisi Merve Kaya, güneş kenti olan Mersin'de güneş potansiyelini değerlendirmek için bulunan her alanı güneş panelleri ile elektrik üretmek için kullandıklarını söyledi. Kaya, "Bu alanda yaptığımız birçok proje mevcut. Mesela şu an bulunduğumuz Güven Park'ta pilot bölge olarak başlattık. Tuvaletlerimizin üzerine güneş panelleri kurduk. Aydınlatmaları buradan sağlıyoruz. Hiçbir fatura, hiçbir abonelik olmadan kendi ürettiği elektriği kendi tüketiyor. Onun dışında mahalle mutfaklarımız da aynı sistemle çalışıyor. 3'er adet panel koyduk oralara. Buralarda da aynı şekilde hiçbir abonelik ve fatura olmaksızın kendi ürettiği elektriği kendisi tüketiyor" dedi.

Kaya, Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki güneş enerji santrali hakkında da bilgiler vererek, "240 adet panel mevcut. Bu panellerle elektrik üretiyoruz. Öncelik olarak Macit Özcan Spor Tesisi'nin tüketimine yönelik. Büyük çaplı bir proje, 60 kW" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak temiz ve yenilenebilir enerjiyi her alanda kullanmaya çalıştıklarını belirten Kaya, "Mersin için en büyük avantaj güneşinin olması. Güneşi batmayan bir şehir Mersin. Biz de bunu değerlendirmek için pilot bölge olarak Güven Park'ta başladık. Daha sonrasında ilçelerde, başka parklarda bunu değerlendireceğiz. Başka ilçelerde de santral kurmayı planlıyoruz. Mersin'i güneş ile aydınlatacağız. Yeşil bir belediye olacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Seçer de 'Dünya Güneş Günü' etkinliğinde yaptığı açıklamada, ulaşımdan vatandaşlara hizmet sunulan diğer birçok yapıda enerji tüketimi olarak güneş enerjisinden faydalandıklarını belirterek, 51 akıllı duraktaki panoların güneş enerjisi ile çalıştığını, yakın zamanda güneş enerjisi ile kurutma tesisini hizmete açtıklarını hatırlatmıştı. - MERSİN

Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor
Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor
Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor
Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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