Mersin'de 'endüstri 4.0 ve geleceğin teknolojileri' tanıtıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, tarama cihazı, sanal gerçeklik sistemi, 3D yazıcı, robot kol sistemleri gibi yeni sanayi devriminin vazgeçilmez teknolojilerinin tanıtımını yaptı

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, 'endüstri 4.0 ve geleceğin teknolojilerinin' tanıtımını yaptı. Aşut, tarama cihazı, sanal gerçeklik sistemi, 3D yazıcı, robot kol, drone, elektronik spinnig kabini ve uygulamaları sistemleri gibi yeni sanayi devriminin vazgeçilmez teknolojilerini tanıttı.

MTSO Başkanı Aşut, Şubat ayı Olağan Basın Toplantısı'nı gerçekleştirdi. MTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Aşut'a yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Burada konuşan Aşut, yarın "Endüstri 4.0 ve Geleceğin Teknolojileri Tanıtım Günü" etkinliğini yapacaklarını söyledi. Şimdiden 350 kişilik bir katılımın olacağının teyidini aldıklarını kaydeden Aşut, "Bu sergi ve uygulama atölye çalışmasında tersine mühendisliğin ve endüstri 4.0'ın uygulama alanlarını, küçük modellerle de olsa demo şekilde görebileceğiz. Sergi ve uygulama alanında, 3D tarayıcı ve yazıcılar, sanal gerçeklik sistemleri, robotik kol sistemi demosu, drone ve elektronik spinning kabini ve uygulamaları olacak. Özellikle yarın bunların uygulamaları daha çok anlatılacak" diye konuştu.

Mart ayı içinde yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Aşut, "7-8 Mart'ta "Akdeniz Ekonomi Forumu" etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Kalkınma Bakanlığımızın desteğinde, gerçekten son yılların en kapsamlı ekonomi forumu olacaktır. Uluslararası katılımlarla, tüm Akdeniz havzası tüm sektörleriyle ve Endüstri 4.0 temelinde masaya yatırılacak. 9-10 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'İşin İçinde Kadın Var' etkinliği gerçekleştireceğiz. MTSO olarak kadının sadece iş dünyasında değil, yaşamın içinde, her alanda olması için çaba harcayan bir kurum olduk. 16 Mart' ta Uluslararası Arabuluculuk Konferansını gerçekleştireceğiz. Yine Mart ayında bu konferans sonrasında Odamız bünyesindeki Arabuluculuk Merkezi'nin de hizmete açılmasını hedefliyoruz. 19 Mart'ta 'Dijital Dönüşüm' başlıklı panelimiz olacak. 26 Mart haftası tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde Akdeniz Havzası'nda İklim Değişikliği'nin Tarıma Etkileri konulu konferans gerçekleştireceğiz. 29 Mart'ta Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumuna ev sahipliği yağacağız. Girişimcilik, kadının iş dünyasına entegrasyonu, yüksek teknolojinin ve dijitalleşmenin sanayiden tarıma, lojistikten hizmetlere ve ticarete kadar yaygınlaşması ve bu anlamda tüm bunların farkındalığının sağlanması sonrasında fiziksel alt yapılarının hayata geçirilmesi, yani, somutlaşmasıdır" diye konuştu.

"Ekonomi cephesini sağlamlaştırmaya odaklandık"

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgile de konuşan Aşut, "Ulusal güvenliğimiz için, uluslararası haklarımızdan kaynaklanan bir operasyon. Mersin iş dünyası olarak Mehmetçiğin arkasındayız. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Ancak, bölgedeki küresel güçler sadece askeri cephede değil, ekonomi cephesinde de ülkemizi sıkıştırmaya devam ediyor, edecektir de. İş dünyası olarak bizlerde bu cephenin Mehmetçikleriyiz dedik ve bu baskılara pes etmeyeceğiz dedik. Bu anlamda bizler iş dünyası olarak işimize odaklandık. Ekonomi cephesini sağlamlaştırmaya odaklandık. Bizler üretmeye, iş ve AŞ vermeye, katma değer yaratarak ülkemizin ve milletimizin zenginliği olmaya devam edeceğiz"şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Aşut, tarama cihazı, sanal gerçeklik sistemi, 3D yazıcı, robot kol, drone, elektronik spinnig kabini ve uygulamaları sistemleri gibi yeni sanayi devriminin vazgeçilmez teknolojilerini yarın ki toplantı öncesinde kısaca tanıttı. Aşut, gerçek tanıtım toplantısının yarın yapılacağını sözlerine ekledi.