Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, 23 Aralık Perşembe günü geçerli olacak "Kur Korumalı TL Mevduat" için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı.

KUR ALIŞ VE SATIŞ SEVİYELERİ

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL ve dolar ise alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL olarak açıklandı.

DÜN AÇIKLANAN RAKAMLAR

Dün dolar kuru alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıklanmıştı. Euro için alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 olmuştu.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'dövize endeksli Türk Lirası mevduat' düzenlemesinin ayrıntılarını da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 'kur korumalı TL vadeli mevduat' ürününün ayrıntıları şu şekilde:

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup minimum faiz oranı MB politika faiz oranı olarak uygulanacak.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

Hesabın açıldığı tarihteki MB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki MB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

10 Soruda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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