Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 1 milyar 64 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 5 Nisan ile biten haftada 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara çıktı.

BRÜT DOLAR REZERVLERİ 1,27 MİLYAR DOLAR ARTTI

Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 271 milyon dolar artarak 75 milyar 408 milyon dolardan 76 milyar 679 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ 207 MİLYON DOLAR AZALDI

Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 207 milyon dolar azalarak 20 milyar 834 milyon dolardan 20 milyar 627 milyon dolara düştü.

Kaynak: İHA