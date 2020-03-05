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Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

05.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:51
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde

() tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artan 'nın toplam rezervleri 107 milyar 825 milyon dolara çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 77,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 30,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 21 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.202027.94778.267 106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
07.02.202028.29874.462102.760
14.02.2020 28.585 75.471 104.056
21.02.2020 29.652 73.019 102.671
28.02.2020 30.411 77.414 107.825

Kaynak: AA

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