Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 669 milyon dolar azalarak 97 milyar 396 milyon dolara geriledi. Mart'ın başında bu rakam 100 milyar seviyesindeydi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 8 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 133 milyon dolar azalışla 76 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart ile biten haftada 79 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YARIM MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 536 milyon dolar düşüşle 20 milyar 969 milyon dolardan 20 milyar 433 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 669 milyon dolar azalışla 100 milyar 65 milyon dolardan 97 milyar 396 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 4.01.2019 20.237 72.930 93.167 11.01.2019 20.361 72.450 92.811 18.01.2019 20.417 73.830 94.247 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 1.02.2019 20.566 77.058 97.624 8.02.2019 20.447 78.382 98.829 15.02.2019 20.428 78.125 98.553 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 01.03.2019 20.969 79.096 100.065 8.03.2019 20.433 76.963 97.396

Kaynak: AA