SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Güncel

Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı ilave tedbirler aldı. Buna göre, Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

17.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:12
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yeni tedbirler kapsamında, TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5'i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin 31 Mart 2020 tarihli duyuruda, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemlerinin önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği ve gerektiğinde söz konusu limitlerin piyasa koşullarına göre güncellenebileceği açıklanmıştır.

Ayrıca, geçici bir süre için Piyasa Yapıcı bankalara sağlanan, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB'ye satma imkanı kapsamında yapılan alımların, bu limitlerin dışında değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla aşağıdaki ilave önlemler alınmıştır:

1. 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5'i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiştir.

"TCMB'YE DİBS SATIM İMKANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR"

2. Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan TCMB'ye DİBS satım imkanında değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda;

a. PY bankalara tanınan TCMB'ye doğrudan DİBS satım imkanına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına,

b. Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10'luk toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine,

c. Bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS'lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenmesine,

d. Alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."


Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Ekonomi
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Ekonomi
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Ekonomi
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsten etkilenenler için vakıflara 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsten etkilenenler için vakıflara 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Muhammet Emin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Deniz Seki Halil Sezai Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Gamze Pala
Şu an buradasınız: Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 17:28:42. #1.15#
title