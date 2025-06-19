Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, döviz kuru ve mevduat faizleri gibi birçok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı, ekonomik kararlarını şekillendirmek isteyen herkes için hayati önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını her ay belirli bir tarihte gerçekleştiriyor. Haziran ayı toplantısı için tarih 19 Haziran olarak duyuruldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 14:00 itibarıyla karar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklama, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izlenecek.