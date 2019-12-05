: Merkez Bankası 2020'de faizleri aylık olarak açıklayacak

05.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14

Merkez Bankası faizlerin kararlaştırıldığı Para Politikası Kurulu'nu tekrar her ay toplama kararı aldı.

2017 yılında yapılan bir düzenleme ile Para Politikası Kurulu'nun yılda en az sekiz kez toplanması planlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı'nın istisna gördüğü durumlarda kurul olağanüstü bir şekilde toplanabiliyordu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), 2020 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır.

Bununla beraber 2021 yılına dair ilk üç toplantı tarihi de takvim çerçevesinde açıklanmaktadır.

"5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAYIMLANACAKTIR"

Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te Kurul'un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır.

Önümüzdeki dönemde iletişim politikası, destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimde kullanılacaktır. Para politikasının temel iletişim araçları Kurul duyuruları ve Enflasyon Raporu'dur. Enflasyon Raporu'nun yılda dört defa yayımlanmasına ve para politikası uygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir. Ayrıca, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Haber Videosu