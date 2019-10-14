Merih Demiral yere düşen formasını öptü, sosyal medya yıkıldı
Fransa maçının yıldızı Merih Demiral, üst düzey mücadelesiyle futbolseverlerden alkış aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda Merih'in forması yırtıldı. Yeni formayı giyerken elinden düşüren genç oyuncu milli formayı öpüp alnına koydu. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
A Milli Takımımızın Fransa'ya konuk olduğu maçta Juventus forması giyen Merih Demiral damga vurdu. 21 yaşındaki oyuncu maç içinde gösterdiği performansla tam not aldı. Karşılaşmada Ben Yedder'e adım attırmayan Merih Demiral'ın 51. dakikada forması yırtıldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Hakem Felix Brych, Merih'i formasını değiştirmesi için saha kenarına yolladı. Genç oyuncu formayı giyerken bir anda yere düşürdü. Merih, düşen formayı öpüp alnına koydu ve sırtına geçirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.