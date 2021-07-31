Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sezon öncesi kampında şov yaptı. Milli futbolcunun antrenmanda gösterdiği harika performans alkış topladı. Önce rakibinden topu çalan Merih ardından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.
İtalya Serie A'nın dev takımı Juventus yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Torino ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise antrenmanlardaki performansıyla alkış topluyor.
HIRSLI GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Sezon öncesi çalışmalarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Merih Demiral, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcunun antrenmanda rakibinden önce top çalıp ardından gol attığı videoya sosyal medyada beğeni yağdı.