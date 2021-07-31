Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sezon öncesi kampında şov yaptı. Milli futbolcunun antrenmanda gösterdiği harika performans alkış topladı. Önce rakibinden topu çalan Merih ardından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

İtalya Serie A'nın dev takımı Juventus yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Torino ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise antrenmanlardaki performansıyla alkış topluyor.

HIRSLI GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon öncesi çalışmalarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Merih Demiral, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcunun antrenmanda rakibinden önce top çalıp ardından gol attığı videoya sosyal medyada beğeni yağdı.

Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı
Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi
Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi
Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona'yı sevindiren mahkeme kararı
Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona'yı sevindiren mahkeme kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 19:42:56. #1.16#

title