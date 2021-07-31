Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sezon öncesi kampında şov yaptı. Milli futbolcunun antrenmanda gösterdiği harika performans alkış topladı. Önce rakibinden topu çalan Merih ardından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.