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Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu

İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Merih Demiral, soyunma odasında yaşadığı heyecanı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı ve Cristiano Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu. Portekizli yıldız, Merih'in isteğiyle "Merhaba Türkiye" dedi.

27.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:26

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, siyah beyazlı ekiple lig şampiyonluğu coşkusu yaşadı. İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk olan 22 yaşındaki milli oyuncu, soyunma odasında yaşadığı heyecanı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.

Merih Demiral, dünya futbolunun önemli oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu da Türkçe konuşturdu. Ronaldo, Merih'in isteğini kırmadı ve "Merhaba Türkiye" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu

DYBALA DA TÜRKÇE KONUŞTU

Merih, soyunma odasında Paulo Dybala'nın da yanına gitti. Arjantinli futbolcu, milli oyuncunun telefonuna konuşurken "Türkiye, merhabalar" dedi.

CRISTIANO RONALDO 32. KUPASINI KAZANDI

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyerinde 32. şampiyonluğunu yaşadı. 7 lig şampiyonluğu bulunan Portekizli, Serie A, La Liga ve Premier Lig'de toplamda 7 kez mutluluğa ulaştı.

7 - Lig

5 - Şampiyonlar Ligi

4 - FIFA Kulüpler Kupası

3 - UEFA Süper

2 - İspanya Süper

2 - Kral Kupası

2 - Community Shield

2 - Lig Kupası

1 - FA Cup

1 - İtalya Süper Kupası

1 - Portekiz Süper Kupası

1 - Avrupa Şampiyonası

1 - Uluslar Ligi

Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
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