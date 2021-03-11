Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir
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Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir

11.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:16

Juventus forması giyen Merih Demiral, Porto maçında sakatlandı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcumuzun yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız futbolcunun, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda ve Norveç maçlarında görev alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Şampiyonlar Ligi'ne Porto'ya elenerek Son 16 Turu'nda veda eden Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı. İtalyan devinin resmi siteden yaptığı açıklamada, antrenmana çıkmayan Merih'in sakatlığı hakkında bilgi verildi. 23 yaşındaki milli stoperin sağ uyluk kasından sakatlandığı ve tedavisinin 20 gün süreceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMA DA KÖTÜ HABER!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden olan Merih'in Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak iki maçta görev alıp almayacağı şu anda belirsiz. Ay-yıldızlılar, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile 27 Mart Cumartesi günü de Norveç ile deplasmanda karşılaşacak.

Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir
Haber Yorumları (2)
ÇOK KÖTÜ: en önemli iki rakibimiz hollanda ve norveç, grupta başka zor maç yok zaten yazık olacak bize
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HARUN: Bizim futbolcular neden çok sakatlanıyor
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