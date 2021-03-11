Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir

Juventus forması giyen Merih Demiral, Porto maçında sakatlandı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcumuzun yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız futbolcunun, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda ve Norveç maçlarında görev alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Şampiyonlar Ligi'ne Porto'ya elenerek Son 16 Turu'nda veda eden Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı. İtalyan devinin resmi siteden yaptığı açıklamada, antrenmana çıkmayan Merih'in sakatlığı hakkında bilgi verildi. 23 yaşındaki milli stoperin sağ uyluk kasından sakatlandığı ve tedavisinin 20 gün süreceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMA DA KÖTÜ HABER!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden olan Merih'in Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak iki maçta görev alıp almayacağı şu anda belirsiz. Ay-yıldızlılar, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile 27 Mart Cumartesi günü de Norveç ile deplasmanda karşılaşacak.