Menemenspor Sikiru Olatunbasun'u geri döndürecek
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Menemenspor Sikiru Olatunbasun'u geri döndürecek

Menemenspor Sikiru Olatunbasun'u geri döndürecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Cenk Laleci ile sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Cenk Laleci ile sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Önce eski sağ beki Mazlum Demir ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler bir diğer eski oyuncusu Sikiru Olatunbasun'u takıma döndürmek için girişimlere başladı. Menemenspor'dan devre arası ayrılıp Ankaraspor'a imza atan ancak Başkent ekibinin küme düşmesiyle boşta kalan Nijeryalı futbolcuyla Laleci'nin görüşme yaptığı ifade edildi. 

Cenk Laleci'nin Nijeryalı kanat oyuncusunu mutlaka takımında görmek istediğini söylediği, Sikiru'nun da Menemenspor'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. İzmir temsilcisine 2019-2020 sezonunda transfer olan 25 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 20 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı. Sikiru, geçen sezon ise Menemenspor'da 11 maça çıkıp 2 gol atarken, ikinci yarıda Ankaraspor'da ise 16 müsabakada forma giyip 1 defa gol sevinci yaşadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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