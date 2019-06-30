Menemenspor Onur'u istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Novi Pazar ekibinde forma giyen Sırp defans Jasmin Trtovac'a imza attırarak gerçekleştiren Menemenspor gaza bastı.

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun Altay'ın da gündeminde olan Adanasporlu stoper Onur Akbay'ı istediği ifade edildi. Kurşunlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, deneyimli futbolcuyla temaslara başladı. Adanaspor'la sözleşmesi sona eren Onur Akbay'ın sarı-lacivertlilere henüz bir cevap vermediği kaydedildi.

Onur geçen sezon Adanaspor'la 23 lig maçına çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA