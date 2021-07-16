Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, Toni Correira Gomes'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.