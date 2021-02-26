Menemenspor'da genel kurul tarihi belli oldu
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Menemenspor'da genel kurul tarihi belli oldu

26.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:02
Menemenspor'da genel kurul tarihi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihinin belli olduğu duyuruldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihinin belli olduğu duyuruldu.

Menemenspor Kulübünün açıklamasında, yönetim kurulu tarafından kongrenin gerçekleştirilmesi kararı alındığı belirtilerek, "Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart Cuma günü saat 17.00'de Menemen İlçe Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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