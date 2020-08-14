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Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci devresini Yunan ekibi Olimpiakos'ta geçiren Emre Mor menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a teklif edildi.

14.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:22

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci devresini Yunan ekibi Olimpiakos'ta geçiren Emre Mor menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi.

23 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İspanyol temsilcisi Celta Vigo genç yıldızı bir sezon daha kiralamak isterken, Emre'nin de Trabzon'da görev yapmak istediği gelen haberler arasında. Ancak ilk gelen bilgilere göre yönetim, Emre transferine pek sıcak bakmıyor.

TESİSLERE GİTTİ

Celta Vigo'da sezon öncesi kampına çağrılmayan Emre Mor, buna rağmen takımın tesislerine gitti. Emre Mor, açıklanan 30 kişilik kadroda yer almıyor ve Celta Vigo yönetimi Türk kanat oyuncusunu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdi. Emre Mor'un Celta Vigo ile 2 yıl daha kontratı var ve İspanyol kulübü kalan sürede oyuncuyu elden çıkaramazsa, kiralama yöntemine gitmeyi düşünüyor.

(Akşam)

Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Haber Yorumları (3)
CACIK: geldin bizim şirketde depoda işe alayım bunu ben anca o işe yarar bu başka birsey olmaz gs de buna boşa para verdi
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HASAN HUSEYİN: BU COCUKTAN TOP TOPLAYICILIGI DISINDA FAZLA BISEY BEKLEMEYIN.......ADAM TAHT YAPTIRMIS TAHTIN UZERINDE POZ VERIYOR.....YANI O KRAL EGOSU EZILMEDIKCE BI NANE OLMAZ
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AK: başkan buna para vemez
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500
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