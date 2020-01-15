: Memurların 2020 yılı için asgari yemek ücretleri belli oldu

15.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:28

2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek tutarlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.

Memurların öğle yemekleri için derecelerine göre alınacak asgari tutar şu şekilde:

Memurlardan

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira

4800'de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari yemek ücreti alınacak.

Sözleşmeli personelden

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 liraya kadar (4040 lira dahil) olanlardan 1.79 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6815 liraya kadar (6815 lira dahil) olanlardan 3.09 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 5.59 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 7.10 lira asgari yemek ücreti alınacak.

Yemek hizmetlerini daha farklılaştırmak isteyen kurumlar memurlardan daha yüksek bir ücret tahsil edebilecek.

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