Memur-Sen'in açlık sınırı araştırması

08.08.2019 11:51

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 390, yoksulluk sınırını 6 bin 610 lira olarak tespit etti.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her ay düzenli yapılan açlık-yoksulluk araştırmasında, bu yılın haziran ve temmuz aylarındaki fiyatlar karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda, temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 390, yoksulluk sınırı 6 bin 610 lira olarak belirlendi.

Gıda fiyatlarında, temmuz ayında en büyük artış yüzde 11 ile toz şekerde görülürken, bunu yüzde 10'luk artışla sarımsak, yüzde 8'lik artışla domates ve yüzde 7'lik artışla dereotu takip etti. Karpuz, erik, patlıcan ve salatalık fiyatlarında düşüş yaşandı.

Temmuz-haziran döneminde giyim fiyatlarında da ortalama yüzde 2,11'lik bir düşüş gözlendi.

Kaynak: AA