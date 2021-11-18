Melikgazi sporcuları Dünya Şampiyonası yolunda

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübünden 2 taekwondo sporcusu dünya şampiyonasında mücadele edecek.

Şampiyonaya gidecek olan sporculara başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ; "Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizi ilçemizi sadece yurtiçinde temsil etmekle kalmayıp yurtdışında da şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Oralardan büyük başarılar ile dönüyorlar. Dünya İşitme Engelliler Fedarasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Deafolimpik Dünya Şampiyonası İran'ın başkenti Tahran'da 18-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Kayserimizi, kulübümüzü ve Türk Milli Takımımızı temsilen 2 sporcu ile temsil edecek olan sporcularımızdan poomse dalında Türkan Teke ve müsabaka dalında ise Yasin Çimen milli forma altında ter dökecekler. Türk Milli Takımımız ve sporcularımızın başarı ile ülkemize döneceklerine inancımız tam. İnşallah İran'da Dünya Şampiyonasında bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı okutarak bizleri gururlandıracaklar. Kendilerine yürekten başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ