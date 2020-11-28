Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3
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Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3

28.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:09
Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3

SALON: AtatürkHAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan DemirMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Sefa Furkan (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Davut Şahin, Hakan Sabunluoğlu)BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Tolga Altıntaş, Onur Ulaş, Emre...

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Sefa Furkan (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Davut Şahin, Hakan Sabunluoğlu)BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Tolga Altıntaş, Onur Ulaş, Emre Karahan, Umut Uyar, Aykut Acar, Serhat Baş, Fatih Yasin (L) (Tolgahan Yeşiltepe, Eren Kaymaz, Sadık Efe, Mustafa Yıldız)SETLER: 22-25, 25-21, 23-25, 25-16, 16-18

SÜRE: 119 Dakika (24, 25, 27, 24, 19)

Erkekler 1'inci Lig A Grubu 8'inci haftasında sahasında Bigadiç Belediyespor, deplasmanda Melikgazi Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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- Kayseri
Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3
Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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