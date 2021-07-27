Meliha İsmailoğlu kimdir? Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meliha İsmailoğlu kimdir? Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Meliha İsmailoğlu kimdir? Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Meliha İsmailoğlu başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Meliha İsmailoğlu kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Meliha İsmailoğlu, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli? Meliha İsmailoğlu kimdir?

MELİHA İSMAİLOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Eylül 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: , Bosna-Hersek

Boy: 1,89 m

Kilo: 71 kg

Meliha İsmailoğlu (d. 17 Eylül 1993), Bosna Hersek asıllı Türk voleybolcudur. Günümüzde Vakıfbank SK kadın voleybol takımında smaçör mevkiinde oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye kadın millî voleybol takımında görev almaktadır.

Spor geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası basketbolcuydu. Kendisi de ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Sonradan voleybolda karar kıldı. Sekiz yaşındayken Kula Gradacac takımı ile spor yaşamına başladı. 2009 ve 2011'de yılın voleybolcusu seçildi. Yaz aylarında ise amatör olarak plaj voleybolu oynuyordu. 16 yaşında Türkiye'ye geldi. Sonrasında Ankara'da İlbank takımında oynamaya başladı. Mayıs 2014'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu takımlarında oynadı. Fenerbahçe ile birçok başarı gösterip kupalar kazandı. 2017 yılında ise Eczacıbaşı'na transfer oldu.

Meliha İsmailoğlu kimdir? Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Meliha İsmailoğlu

Başarıları

• 2009 ve 2011 Bosna Hersek'te "Yılın Voleybolcusu"

• 2012 Balkan Şampiyonluğu

• 2014 Avrupa Ligi Şampiyonluğu

• 2014 Dünya Grand Prix 4.'lüğü

• 2014-15 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu

• 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonluğu; Avrupa Şampiyonası 4.lüğü, U23 Dünya ikinciliği

• 2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

• 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

• 2016-2017 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi şampiyonluğu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Can Bartu Arda Turan Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meliha İsmailoğlu kimdir? Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:12:38. #1.16#

title