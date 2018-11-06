Melih Mahmutoğlu'ndan, Merhum Koray Şener'in Ailesine Taziye Ziyareti

Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, merhum Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şener ailesininKocaeli'de bulunan evinde gerçekleşen ziyarette, Melih Mahmutoğlu ve CenkRenda'nın yanı sıra, basketbol operasyonları direktörü Defne Patır ile medyasorumlusu İlker Üçer'in de yer aldığı belirtildi.

BASKETBOL FORMASI TAKDİM EDİLDİ

Anne Gülümser Şener, baba Rıfat Şener ve Koray'ın kardeşleriyle biraraya gelen Melih Mahmutoğlu ile Cenk Renda'nın, yaşadıkları üzüntüyü dilegetirip, taziyelerini ilettikleri vurgulandı. Öte yandan, aile fertlerine, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncularınınimzaladığı, Koray Şener yazılı 41 numaralı Fenerbahçe Basketbol Takımı formasıtakdim edildiği aktarıldı.