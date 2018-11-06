Melih Mahmutoğlu'ndan, Merhum Koray Şener'in Ailesine Taziye Ziyareti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, merhum Koray Şener'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şener ailesininKocaeli'de bulunan evinde gerçekleşen ziyarette, Melih Mahmutoğlu ve CenkRenda'nın yanı sıra, basketbol operasyonları direktörü Defne Patır ile medyasorumlusu İlker Üçer'in de yer aldığı belirtildi.
BASKETBOL FORMASI TAKDİM EDİLDİ
Anne Gülümser Şener, baba Rıfat Şener ve Koray'ın kardeşleriyle biraraya gelen Melih Mahmutoğlu ile Cenk Renda'nın, yaşadıkları üzüntüyü dilegetirip, taziyelerini ilettikleri vurgulandı. Öte yandan, aile fertlerine, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncularınınimzaladığı, Koray Şener yazılı 41 numaralı Fenerbahçe Basketbol Takımı formasıtakdim edildiği aktarıldı.
-
ALLH RAHMET EYLESİN MELİH KARDEŞİMİ TEBRİK EDERİMCevap Yaz Yayından Kaldır
-
GEÇMİŞ OLSUN KORAY KARDEŞİM İNŞALLAH KISA ZAMANDA TRİBÜNLERE GERİ DÖNERSİN.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırVATANDAŞ: SEN BU YORUMU ÖLMÜŞ Bİ İNSANA NASIL YAPARSINYA EĞER BUNU BİLEREK YAPTIYSAN YAZIKLAROLSUN.Yayından KaldırHALK: o ismini kullandığın belhanda bile bunu yapmaz pis cimbomlu öne insan olYayından KaldırJAİLSON: Darısı senın gibi düşünenlerın başınaTüm 16 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır