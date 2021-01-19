Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır
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Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır

19.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:17

Fransa 1. Ligi'nde Lille forması giyen milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik'i hem İngiliz kulübü Everton, hem de İtalya Serie A ekibi Roma istiyor. Roma'nın ise sezon sonunda Çelik'i kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Roma, 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik için görüşmelere başladı. 23 yaşındaki sağ bek için İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgisi olmasına rağmen Zeki Çelik de Roma forması giymeye sıcak bakıyor. Lille'in ise Zeki Çelik için istediği bonservis bedeli ise 15 milyon euro.

TEKLİF KABUL GÖRMEZSE, ROMA'NIN YENİ TEKLİFİ HAZIR

Roma ile Lille arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Fransız ekibinin teklifi yeterli bulmaması halinde Roma'nın yeni bir teklifle Lille'in kapısını çalabileceği belirtildi.

Zeki Çelik bu sezon takımıyla 15 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır
Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Haber Yorumları (1)
GUBU: Premier lig iyidir.
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