Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe ile bugün yollarını ayıran Mehmet Topal'a Katar'dan teklif geldi. Tecrübeli futbolcu gelen bu teklifi kabul ederse futbol hayatına Katar'da devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftasında oynanan Antalyaspor maçında taraftarla yaşadığı gerginlik sonrası 'veda' kararı alan Mehmet Topal, teklifi kabul ettiği takdirde futbol hayatını Katar'da sürdürecek.

FATİH KARAGÜMRÜK DE İSTİYOR

Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, dün Mehmet Topal için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıklamıştı.

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