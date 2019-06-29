Mehmet Topal'a Başakşehir kancası!

Fenerbahçe'den karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Mehmet Topal'ın geleceği merak konusuydu. Yurt dışından da talipleri olan Mehmet Topal'ın ilk tercihinin Türkiye'de kalmak olduğu öğrenilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

TOPAL İSTANBUL'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Mehmet Topal'ın Medipol Başakşehir'le flört halinde olduğu öğrenildi. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa oynamak isteyen Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcuyu istemesi durumunda Mehmet Topal'ın da İstanbul ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların bu gelişme sonrasında masaya oturması ve şartları konuşması bekleniyor.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 206'sı Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.

Topal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.