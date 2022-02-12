Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu - Haberler
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Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.

Okul Sporları kapsamında okullar arası Tekvando Gençler ve Yıldızlar kategorisinde 45 Kiloda Osman Nuri Dikel ve 68 Kiloda Emre Şahin il birincisi oldu. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, birinci olan 2 öğrencinin Mart ayında Malatya'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor

İmam Hatip Liseleri, Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman, okullar, Spor, Haberler

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