Mehmet Sezer: "Refah payıyla memur enflasyona ezdirilmez"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür" dedi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür" dedi.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu iş vereninin teklifini beğenmeyen Memur-Sen 81 ilde basın açıklaması yaptı. Adana'da düzenlenen basın açıklamasını Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer yaptı.

"Gıda fiyatları çok arttı"

Geçmiş yıllarda kamu personelinin aldığı maaşla günümüzdeki maaş arasında alım gücü olarak çok büyük bir fark olduğunu vurgulayan Mehmet Sezer, şunları söyledi:

"2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kilogram 'kıyma' alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kilogram 'kıyma' alabilmektedir. Yine aynı dönemlerde 1.917 adet 'simit' alabilmekteyken bugün 1695 adet 'simit' alabilmektedir. Geçtiğimiz yıl 21 adet 18 litrelik 'sıvı ayçiçek yağı' alabilen kamu görevlisi bugün 14 adet 18 litrelik 'sıvı ayçiçek yağı' alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 oranında arttı."

"Eylem, etkinlik ve program için hazırız"

Memuru enflasyona karşı ezdirmemek için çabaladıklarını dile getiren Sezer, "Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür. Toplu sözleşme bir oldu bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz. Meselenin masada, hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Aksi halde kamu çalışanlarını enflasyona ezdirecek bir teklifin dayatılması karşısında haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için tüm Türkiye'de her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı