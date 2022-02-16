- Reha Erginer: "Bizim için çok iyi bir skor"

İSTANBUL - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için çok iyi bir skor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Zor bir maçtı. Maçtan önce kağıt üzerinde zordu, sahada da zor geçeceği belliydi. Maçtan önce oyuncularımla konuşmuştum, İstanbulspor'u burada yenmek için sadece çok iyi hücum etmenin yeterli olmayacağını söyledim. Rakibi karşılama anlamında çok iyi analiz ettik. Çok formda bir İstanbulspor ile oynadık. Geçen hafta önemli bir puan kaybetmiştik. İki puanı telefi etmeye geldiğimizi söylemiştim. Bizim için çok iyi bir skor. Biraz üstüne koyduğumuz, geçen haftaya göre bir oyun. Çok da iyi bir 3 puan" diye konuştu.