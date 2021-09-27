Mehmet Altıparmak: 'Bizim hedefimiz şampiyonluk' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Altıparmak: "Bizim hedefimiz şampiyonluk"

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Spor

- Mehmet Altıparmak: "Bizim hedefimiz şampiyonluk" Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada maçın çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Bizim hedefimiz şampiyonluk ve üst lige çıkmak" dedi.

- Mehmet Altıparmak : "Bizim hedefimiz şampiyonluk"

DENİZLİ - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada maçın çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Bizim hedefimiz şampiyonluk ve üst lige çıkmak" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Denizlispor'u evinde 3-2 yendi. Geri düştüğü maçta mücadele vererek 3 puanı hanesine yazdıran Samsunspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2. golde talihsizlik olduğunu belirterek, "Öncelikle oynayan oynamayan bütün arkadaşları kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maçtan öncede oyuncularıma maçın çok zor olacağını, mücadeleli olacağını ve iyi bir takıma ile taraf karşı olacağını söyledim. Ama bizimde bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda kendi oyunumuzu oynayıp amacımızın kazanmak olduğunu söyledim. Özellikle maça iyi başladık. Denizlispor belki ilk atağında golü buldu. Golü yememize rağmen oyun üstünlüğünü tekrar ele aldık. İlk yarının büyük bölümünü üstün oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek çok saha önce maçı koparabilirdik. İkinci yarı oyuncularımıza neler yapmamız gerektiğini anlattık. İkinci yarı başında da bulduğumuz gol ile beraberliği yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü de ele aldık. İkinci golü bulduktan sonra rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ama çok talihsiz bir gol yedik. Futbolda bizim gibi bir takımın yememesi lazım ama oyuncumuzun ayağı kaydı ve önüne düştü. Önemli olan oyuna dönmekti. Aldığımız 3 puandan dolayı bütün oyuncularımızı kutluyorum. Çok zor olacağını biliyorduk" dedi.

"Taraftarlara galibiyeti armağan ediyoruz"

Önlerindeki maçlara bakacaklarını söyleyen Altıparmak, "Bizim ligimizde içeride veya dışarıda fark etmiyor. Her takım herkesi her yerde yenebilir. Artık lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bu nedenle bütün takımlar hem kendi oyunlarını hem de puan anlamında hedefleri doğrultusunda nereye gideceğini yavaş yavaş göreceğiz. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve üst lige çıkmak. Bunun için amacımız galip gelmek. Bugün bunu başardık. Üzdüğümüz taraftarlarımız vardı 2 haftadır. Onlara da en azından bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bütün her şeyimizle Ümraniyespor maçına hazırlanacağız. Milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: Bizim hedefimiz şampiyonluk

Mehmet Altıparmak: Bizim hedefimiz şampiyonluk

Mehmet Altıparmak: Bizim hedefimiz şampiyonluk

Mehmet Altıparmak:
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce Devlet Bahçeli Güzel Sözler
Magazin Yemek Tarifleri
Spor Mehmet Topal Şenol Güneş Donald Trump Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Altıparmak: 'Bizim hedefimiz şampiyonluk' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:59:02. #1.12#