Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık"

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Spor

- Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık" Ankaraspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ak, 3-1 kaybettikleri Samsunspor maçını çevirmek için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi.

- Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık"

SAMSUN - Ankaraspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ak, 3-1 kaybettikleri Samsunspor maçını çevirmek için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi.

Küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor, deplasmanda Samsunspor'a diş geçiremedi. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Ak, şunları söyledi:

"Geçen hafta kazanmamıza rağmen kümede kalamadığımız için bu maçlara oyuncuları motive etmek gerçekten zor. Sonuna kadar mücadele ettik. İlk devre ikinci bölgede kaybettiğimiz toplarla rakibe pozisyon verdik. Onun dışında bizim de pozisyonlarımız var. 1-0 geri düştük, ikinci devre başında eşitliği sağladık. Golden sonra daha cesur oynamaya başladık. Daha sonrasında kornerde topu çıkartamadık ve üst üste pozisyonların ardından geriye düştük. 3. golü yedikten sonra maçı çevirebilme konusunda elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ederim."

Mehmet Ak: 'Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık'
Mehmet Ak: 'Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık'
Mehmet Ak: 'Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık'
Mehmet Ak: 'Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 20:10:22. #1.16#

title