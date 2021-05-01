Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık"

- Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık" Ankaraspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ak, 3-1 kaybettikleri Samsunspor maçını çevirmek için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi.

- Mehmet Ak: "Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık"

SAMSUN - Ankaraspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ak, 3-1 kaybettikleri Samsunspor maçını çevirmek için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi.

Küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor, deplasmanda Samsunspor'a diş geçiremedi. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Ak, şunları söyledi:

"Geçen hafta kazanmamıza rağmen kümede kalamadığımız için bu maçlara oyuncuları motive etmek gerçekten zor. Sonuna kadar mücadele ettik. İlk devre ikinci bölgede kaybettiğimiz toplarla rakibe pozisyon verdik. Onun dışında bizim de pozisyonlarımız var. 1-0 geri düştük, ikinci devre başında eşitliği sağladık. Golden sonra daha cesur oynamaya başladık. Daha sonrasında kornerde topu çıkartamadık ve üst üste pozisyonların ardından geriye düştük. 3. golü yedikten sonra maçı çevirebilme konusunda elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR