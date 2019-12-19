Mega proje için ihaleye çıkıldı

19.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop'ta balıkçılık sektörüne kazandırılacak 10 milyon euroluk mega projede ilk somut adım olan müşavirlik hizmetleri için ihaleye çıkıldı.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da yararlanıcısı olduğu "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması" projesinin ihalesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, projenin müşavirlik ihalesi ulusal ve uluslararası ihale duyuru sitelerinden yayınlanmaya başlandı.



Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yüzde 82 Avrupa Birliği, yüzde 18 Hazine katkısıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında Sinop Organize Sanayi Bölgesinde su ürünleri işlenme ve depolama hizmeti sunan entegre bir tesis kurulacak. Tesiste kar amacı güdülmeden Sinop'ta balıkçılık faaliyetleri yürütmekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere hizmet verilecek. - SİNOP

Kaynak: İHA