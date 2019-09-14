Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!

14.09.2019 19:19

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor'un golünü Yatabare kaydederken, ev sahibi ekibin golü Edin Visca'dan geldi. Bu sonuçla Başakşehir 4 puana yükseldi. Sivasspor ise haftayı 5 puanda kapattı. Turuncu-lacivertliler önümüzdeki hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

İRFAN CAN KADROYA ALINMADI

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı. Milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken İrfan, yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle kadro dışında kaldı.

CLİCHY GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Gael Clichy, formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Clichy, bu sezon ligde ilk maçına çıktı.